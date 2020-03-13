Turgutlu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yerinde inceledi, ekiplere yardımcı oldu.
13.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:22
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yerinde inceledi, ekiplere yardımcı oldu.
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çocuk oyun alanları, parklar, camiler, okullar, spor tesisleri gibi alanlarda koronavirüs ve diğer virüslere karşı perşembe gecesi 00.30'da dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ekiplere yardımcı oldu.
Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için gerekli bütün çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Maalesef 2020 yılı felaketlerle başladı. Önce depremler, sonrasında çığ felaketi yaşadık, hepimizi derinden yaralayan şehit haberleri aldık, dünya genelinde savaşlar yaşanıyor. Şimdi de koronavirüsle karşı karşıyayız. Bütün dünyayı tehdit eden bir virüs çıktı peydah oldu. Biz de bununla ilgili Turgutlu Belediyesi olarak almamız gereken tedbirleri çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden hayata geçiriyoruz. Bu gecede çocuk oyun gruplarımızı, bekleme duraklarımızı, parklarımızı, spor tesislerimizi, camilerimizi hepsini ilaçlayacağız. Vatandaşlarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Gecenin bu saatinde çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Turgutlu Belediyesi ve çalışanları olarak elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.
Perşembe gecesi başlatılan dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak ilçe genelinde devam ediyor. - MANİSA
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çocuk oyun alanları, parklar, camiler, okullar, spor tesisleri gibi alanlarda koronavirüs ve diğer virüslere karşı perşembe gecesi 00.30'da dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ekiplere yardımcı oldu.
Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için gerekli bütün çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Maalesef 2020 yılı felaketlerle başladı. Önce depremler, sonrasında çığ felaketi yaşadık, hepimizi derinden yaralayan şehit haberleri aldık, dünya genelinde savaşlar yaşanıyor. Şimdi de koronavirüsle karşı karşıyayız. Bütün dünyayı tehdit eden bir virüs çıktı peydah oldu. Biz de bununla ilgili Turgutlu Belediyesi olarak almamız gereken tedbirleri çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden hayata geçiriyoruz. Bu gecede çocuk oyun gruplarımızı, bekleme duraklarımızı, parklarımızı, spor tesislerimizi, camilerimizi hepsini ilaçlayacağız. Vatandaşlarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Gecenin bu saatinde çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Turgutlu Belediyesi ve çalışanları olarak elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.
Perşembe gecesi başlatılan dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak ilçe genelinde devam ediyor. - MANİSA
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Kaynak: İHA
Etiketler : Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel
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