Turgutlu Belediyesi ekiplerinden dört günlük yoğun mesai

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma gecesi 00.00'dan itibaren başlayan ve 19 Mayıs Salı gece yarısına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinden dört günlük yoğun mesai
20.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:00
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma gecesi 00.00'dan itibaren başlayan ve 19 Mayıs Salı gece yarısına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Merkez ve kırsal mahallelerde korona virüs salgınına karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da kent zararlıları olarak tanımlanan, halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, hamam böceği ve diğer haşerelerin hastalık taşıma risklerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, sarıhumma gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından çevre ve halk sağlığını korumak adına yürütülen çalışmalar kapsamında Acarlar, Altay, Cumhuriyet, Selvilitepe, Subaşı, Şehitler, Yeni Mahalle ve Yılmazlar mahallelerinde bulunan rögarlarda sivrisinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Sivrisinek, böcek ve haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra korona virüs salgınına yönelik sürdürülen dezenfekte çalışmalarıyla Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı mahallelerinde bulunan çöp konteynerleri titizlikle dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan program dahilinde çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemleri devam ediyor.

"Hemşehrilerimizin sağlığını her açıdan korumak görevimiz"

Turgutlu'da devam eden dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Korona virüs salgınına karşı ilk andan itibaren gerekli önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın sağlığını korumak için durmadan çalışarak ilçemizdeki tüm noktalarımızda dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarıyla birlikte havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinek, böcek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyorlar. Bütün hemşehrilerimizin sağlığını her açıdan korumak bizim başlıca görevimiz. Bu anlayışla Turgutlu'muz için çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs, Turgutlu, Güncel, Haber

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