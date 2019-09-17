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Turgutlu Belediyesi'nden öğrencilere eşya desteği

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi organizasyonuyla hayırsever vatandaşların da bağışları ile destek bulan 'Öğrenci Dostu Şehir Turgutlu' projesi ile öğrencilerin ihtiyaçları olan eşyalar evlerine teslim ediliyor.

17.09.2019 15:23Turgutlu Belediyesi'nden öğrencilere eşya desteği
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi organizasyonuyla hayırsever vatandaşların da bağışları ile destek bulan 'Öğrenci Dostu Şehir Turgutlu' projesi ile öğrencilerin ihtiyaçları olan eşyalar evlerine teslim ediliyor.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Öğrenci Dostu Şehir Turgutlu' prpjesi ile üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşların kullanmadıkları ev eşyalarını öğrencilere teslim ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın "Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü bir yeni bir proje başlatarak 'Öğrenci Dostu Şehir Turgutlu' projesini hayata geçirdik. Hayırsever vatandaşlarımızın kullanmakdıları ev eşyaları alıp ilçemize şehir dışından okumak için gelen üniversite öğrecilerimize ulaştırıyoruz. Amacımız öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek, kaldıkları evlerde rahat etmelerini sağlamaktır" dedi. Başkan Akın ayrıca projeye destek vermek isteyen vatandaşların Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak bilgi alabileceğini belirtti. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

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