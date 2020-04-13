Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Turgutlu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokakta yaşayan canlıları da unutmadı.

13.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:10
Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Turgutlu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokakta yaşayan canlıları da unutmadı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşların ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarını temin eden Turgutlu Belediyesi iki günlük süre içerisinde sokak hayvanlarına mama ve su takviyesinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile Katı Atık İstasyonu ve çevresi ile Turgutlu genelindeki pek çok noktada vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanlarına mama ve su takviyesinde bulundu. Pazar günü ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki barınma odakları ve birçok alanda sokakta yaşayan canlıların mama ve su ihtiyaçları karşılandı.

"Vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarını çözmek için biz varız" diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cuma gece yarısından pazar gece yarısına kadar devam eden sokağa çıkma yasağı dolayısıyla hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Ekmek ve su ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin ettik. İki günlük süreçte sadece vatandaşlarımız değil sokakta yaşayan can dostlarımızın da zor durumda kalmamaları için de hafta sonu boyunca ilçemizde bulunan barınma odaklarımız ve pek çok noktaya mama ve su takviyesinde bulunduk. Turgutlu'muzda yaşayan herkes, tüm canlılar bizim için eşit derecede kıymetli. Onların mağdur olmamaları için elimizden gelen tüm yardım ve çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:53: Görele Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üretilen bin adet maskeyi ilçe esnafına dağıttı - Haber 16:52: Manavgat'ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve - Haber 16:52: Çukurca Belediyesinden vatandaşlara maske - Haber 16:52: TİKA'dan Bosna Hersek'teki maske üretim projesine destek - Haber 16:51: Ay'dan 'sahra hastanesi' tepkisi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler