Haberler » Güncel » Turgutlu Belediyesi 'WhatsApp destek hattı' kurdu - Haber

Turgutlu Belediyesi 'WhatsApp destek hattı' kurdu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatıyla Turgutlu Belediyesi WhatsApp destek hattı kuruldu.

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:07Turgutlu Belediyesi 'WhatsApp destek hattı' kurdu
Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatıyla Turgutlu Belediyesi WhatsApp destek hattı kuruldu. Vatandaşlar '0552 105 4545' numaralı telefona Turgutlu'ya dair istek, öneri ve şikayetlerini bildirebilecek.

Turgutlu Belediyesi yaptığı yeniliklere bir tanesini daha ekledi. Kullanımı iyice yaygınlaşan WhatsApp uygulamasına giriş yapan Turgutlu Belediyesi, istek, öneri ve şikayetleri uygulama üzerinden alabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'da yapılmayanları yapmaya ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğim sözlerden bir tanesi de belediye hizmetlerinden çok hızlı bir şekilde yararlanacak olmalarıydı. Kurduğumuz WhatsApp hattıyla vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıları hızlı bir şekilde belediye personeline iletebilecek. Ekiplerimiz buradan gelen şikayetlerin çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacak. Ayrıca bu sayede hangi mahallemizde ne tarz sorunlar var, vatandaşlarımızın istek ve talepleri neler, birimlerimizin performansları ne durumda görme şansımız olacak. Yeni uygulamamız Turgutlumuz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediyesi WhatsApp hattı ilk olarak mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olacağı bildirildi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54 Antalya'da kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı - Haber
17:54 İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi - Haber
17:49 Başkan Gelgör'den Ayağı Kesilen Dündar'a Ziyaret - Haber
17:48 Büyükşehir'e Engelsiz Mekanlar Projesi ile "Erişebilirlik" ödülü - Haber
17:48 Yikob, 60 taşınmazı belediyelere devretti - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
15:44 Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı - Haberler
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haberler
13:19 Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı - Haberler
07:40 Meteoroloji'den yağış uyarısı - Haberler
23:34 2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin - Haberler
3.12.2019 17:57:15