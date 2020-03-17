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Turgutlu Belediyesinde koronavirüs önlemleri artıyor

Turgutlu Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı önlemleri arttırıyor.

17.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:22
Turgutlu Belediyesinde koronavirüs önlemleri artıyor
Turgutlu Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı önlemleri arttırıyor. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sürerken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da belediye personeline maske dağıttı.

Turgutlu Belediyesi bünyesinde çalışan personele tek tek maske dağıtan Başkan Çetin Akın, belediye personeli ve belediyeye gelen vatandaşların vücut ısılarının kontrolünü de yaptı. Başkan Akın, koronavirüsüne karşı belediye personelinin bireysel olarak alması gereken önlemleri de hatırlattı. Korona virüsü tehlikesine dikkat çeken Başkan Akın, "Tüm vatandaşlarımızı yakından etkileyen bir tehlikeyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Turgutlu Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın hem de mesai arkadaşlarımızın sağlığını korumak bizim başlıca görevimiz. Bu sebeple bütün belediye personelimize maske dağıtımında bulunduk, personel ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçtük ve de gerekli bilgilendirmeleri yaptık" dedi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

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