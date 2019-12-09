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Turgutlu Belediyesinden geleceğin basketbolcuları için turnuva

Turgutlu Belediyesi tarafından 2008-2009 yaş grubu erkek basketbol takımlarının katıldığı turnuva düzenlendi.

09.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18Turgutlu Belediyesinden geleceğin basketbolcuları için turnuva
Belediyesi tarafından 2008-2009 yaş grubu erkek basketbol takımlarının katıldığı turnuva düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi Akademisi tarafından düzenlenen 2008-2009 doğumlu erkek basketbolcuların yer aldığı turnuvada geleceğin basketbolcuları büyük beğeni topladı. Turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir 9 Eylül, İzmir Ege Gelişim, Denizli Servergazi Basketbol Kulübü ve Turgutlu Belediyesi takımları karşı karşıya geldi.

Turnuvayı tribünden takip eden Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Düzenlediğimiz turnuvada geleceğin basketbolcularını Turgutlu'da ağırladık. Çocuklarımızın hem eğlendiği hem de yarıştığı güzel bir turnuva oldu. Onların profesyonel basketbol kariyerleri için böyle küçük turnuvalar çok önemli. Turnuvada emeği geçenlere ve katılan takımlara teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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