Turgutlu Belediyesinden hayırseverlere 'Aşevi' çağrısı

Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Aşevi ve Hayır Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Her gün ortalama bin 400 kişiye sıcak yemek ulaştıran Aşevi ve Hayır Merkezi için hayırseverlere 'Hayatı Büyütmek İçin El Ele' diyerek ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve bakliyat yardımı için çağrıda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hayırseverlerin desteği ile Aşevi ve Hayır Merkezimiz büyümeye devam edecektir. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'miz her gün bin 400 vatandaşımıza gıda yardımında bulunuyor. 'Hayatı büyütmek için el ele' diyerek hayırseverlerimizde yapacak oldukları yardımlarla ihtiyaç sahibi ulaşacak olan gıda yardımlarına destek olabilirler.Belediyemiz veznelerinden yada çalıştıkları bankalar üzerinden EFT ile Aşevimize maddi yardımda bulunabilir yada bakliyat desteğinde bulunabilirsiniz. Haydi Turgutlu paylaşmaktır hayat, hayatı büyütmek için el ele" şeklinde konuştu. - MANİSA

