Turgutlu Belediyesinden iki mahalleye çim saha
Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerine çim saha yapılması için çalışmalar başlatıldı.
11.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:27
Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerine çim saha yapılması için çalışmalar başlatıldı.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerinde iki çim sahanın yapımı için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Spora ve sporcuya yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hem Avşar mahallemizde hem de Akçapınar mahallemizde takımlarımızın ve çocuklarımızın spor yapacağı alanlarda eksiklik vardı. Bu konuyla alakalı uygun yerleri belirledikten sonra Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmaları başlattı. 10 gün içerisinde çalışmaları bitirmeyi amaçlıyoruz. İki adet çim sahamız mahallelerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerinde iki çim sahanın yapımı için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Spora ve sporcuya yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hem Avşar mahallemizde hem de Akçapınar mahallemizde takımlarımızın ve çocuklarımızın spor yapacağı alanlarda eksiklik vardı. Bu konuyla alakalı uygun yerleri belirledikten sonra Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmaları başlattı. 10 gün içerisinde çalışmaları bitirmeyi amaçlıyoruz. İki adet çim sahamız mahallelerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Spor
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Spor
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Spor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı