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Turgutlu Belediyesinden işaret diliyle korona virüs bilgilendirmesi

Turgutlu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle işaret dilinin de kullanıldığı bir video hazırlayarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

20.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:41
Turgutlu Belediyesinden işaret diliyle korona virüs bilgilendirmesi
Turgutlu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle işaret dilinin de kullanıldığı bir video hazırlayarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi korona virüs nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İşitme yönünden dezavanjlı olan vatandaşların korona virüs tehlikesine yönelik almaları gereken önlemlerin yer aldığı videoda Turgutlu Belediyesi personeli ve işaret dili eğitmeni Gözde Sönmez tarafından korona virüs karşısında yapılması gerekenler işaret diliyle anlatıldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından, özel gereksinimi olan vatandaşlar için hazırlanan video ile ilgili görüşlerini paylaşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda yaşayan tüm vatandaşlarımızı Koronavirüs riskine karşı bilgilendirmeye devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan çok sayıdaki dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımızın da doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi bizler için çok önemli. Söz konusu bu videoyu hazırlayarak işitme yönünden dezavantajlı olan hemşerilerimize fayda sağlamak istedik. Hazırladığımız bu video sayesinde ilgili vatandaşlarımızın bilgileneceği ve gerekli önlemleri alacağına yürekten inanıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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