Haberler » Güncel » Turgutlu Belediyesinden kıyafet yardımı kampanyası - Haber

Turgutlu Belediyesinden kıyafet yardımı kampanyası

Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından bağışlanan kışlık kıyafetler Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

23.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:29 Turgutlu Belediyesinden kıyafet yardımı kampanyası
Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından bağışlanan kışlık kıyafetler Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Turgutlu Belediyesi ile Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından bağışlanan kışlık kıyafetler ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Kampanya hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Her ay 8 binden fazla kıyafet yardımında bulunan Belediyemiz Dosteli Mağazalarında kış aylarının gelmesiyle yoğun bir kışlık kıyafet ihtiyacı oluştu. Vatandaşlarımız kullanmadığı kışlık kıyafetlerini ister şubelerimize gelerek, isterlerse yakınlarındaki kumbaralara bırakarak ya da Sosyal İşler Müdürlüğümüze telefonla ulaşarak kıyafet yardımında bulunabilirler" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50   Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor - Haber
12:50   DHA YURT BÜLTENİ-13 - Haber
12:50   Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam - Haber
12:50   Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
12:50   Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı üyeleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
23.12.2019 12:52:30