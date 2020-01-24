Haberler » Spor » Turgutlu Belediyespor kadın basketbol takımına milli gurur - Spor

Turgutlu Belediyespor kadın basketbol takımına milli gurur

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk ve U-16 takımında forma giyen Şükran Sakallı milli takıma davet edildi.

24.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:24Turgutlu Belediyespor kadın basketbol takımına milli gurur
Belediye Kadın Baş Antrenörü Ceyhan Önk ve U-16 takımında forma giyen Şükran Sakallı milli takıma davet edildi.

Turgutlu Belediyesi Basketbolda milli gurur yaşadı. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk yardımcı antrenör olarak, Turgutlu Belediye U-16 takımı forması giyen 15 yaşındaki Şükran Sakallı U-15 Yıldız Kız Milli Takımına davet edildi. Antrenör Önk ve Şükran Sakallı 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlık için Bursa'da düzenlenen kampa uğurlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ile Ahmet Daşkan milli gurur yaşayan antrenör ve oyuncuyu milli kampa uğurladı. Başkan Akın, "Bizleri bu gururu yaşatan, göğsümüzü kabartan hocamız Ceyhan Önk'e ve oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - MANİSA

basketbol, Turgutlu, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:54  Kasımpaşa, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
12:51  Rıza Çalımbay: Biz hiçbir zaman şampiyon olacağız demedik
12:51  Fenerbahçe bir kez daha Tahkim'e gidiyor! Yeni itiraz...
12:50  Söke'de kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi
12:48  Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti
24.01.2020 13:03:59