Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler

Turgutlu Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz "video laringoskop" üretildi.

08.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:14
Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla
Turgutlu Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz "video laringoskop" üretildi.
Turgutlu BİLSEM'deki çalışmaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri destek verdi.
Öğrencilerin geliştirdiği yazılım ve 3D yazıcı ile entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan cihaz üretildi.
Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Banu Taylan, cihazı 2-3 hasta üzerinde denediklerini ve başarılı sonuç aldıklarını belirterek, "Kullanımı daha kolay, enfeksiyon riski daha az hem de steril edilebilir. Özellikle steril edilebilir olması bizim işimizi kolaylaştırdı ve daha güvenli bir ortam hazırladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Turgutlu BİLSEM Müdürü Levent Uz de doktorların talebi üzerine cihazı ürettiklerini vurgulayarak katkı sağlayan öğrencilere teşekkür etti.
Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun ise "BİLSEM'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Pandemi bize birçok şey öğretti. Bu cihaz ile hasta ve sağlık çalışanının mesafesini koruyacağız. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Turgutlu, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü

Son Dakika Sağlık Haberleri

19:03: Irak'tan gelen 236 Türk vatandaşı KYK yurduna yerleştirildi - Haberler 19:00: Belediye personeli ile Başkan Sayan'ın sosyal medyadaki atışması güldürdü - Haberler 19:00: Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler - Haberler 18:59: Tavşanlı'da korkutan yangın - Haberler 18:56: Eskişehir'de kalabalıklara 'Bariyerli' önlem - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler