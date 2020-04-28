Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Turgutlu'da 130 milyon liralık "Tarım Kredi yatırımı" heyecanı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) ilçelerinde planladığı 130 milyon milyon liralık yatırıma gereken tüm kolaylığı göstereceklerini söyledi.

28.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:04
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) ilçelerinde planladığı 130 milyon milyon liralık yatırıma gereken tüm kolaylığı göstereceklerini söyledi.
Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde yapılacağını duyurduğu 130 milyon lira bedelli fabrika yatırımının ilçede heyecan yarattığını belirtti.
Projenin Turgutlu'ya kazandırılması için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 2 yıl önce bize müracaatları vardı, onların taleplerine uygun bir yer arıyorduk. Şimdi organize sanayi bölgesinde genişleme alanı için bakanlığa müracaat ettik. Tarım Kredi'nin Turgutlu'yu tercih etmesinden dolayı son derece memnun olduk. Yatırımın ilçe ekonomisine ciddi katkıları olacaktır. Tarım Kredi'nin Turgutlu'ya yapmayı planladığı 130 milyon liralık yatırıma gereken her türlü kolaylığı göstereceğiz. Bütün gayreti gösterip, gerekli çalışmalara da katkı sunmayı taahhüt ediyorum."
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bitki koruma amaçlı mevcut fabrikalarının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, Tarkim AŞ vasıtasıyla Manisa'da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon lira olan yeni bir fabrika yatırımı planladıklarını açıklamıştı. Turgutlu’da 130 milyon liralık ’Tarım Kredi yatırımı’ heyecanı

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haberler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Mourinho’nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Haberler
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Haberler››Güncel››Turgutlu'da 130 milyon liralık 'Tarım Kredi yatırımı' heyecanı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:41: Van Gölü kıyısında yetiştirilen ters lalelerin 12 türü çiçek açtı - Haber 19:40: Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu - Haber 19:39: KKTC'de mahsur kalan inşaat işçisi babanın yardım çığlığı - Haber 19:39: Bakan Albayrak: "Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın,... - Haber 19:38: Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: "Küreselleşmeye dönün" - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi - Haber 16:48: Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi - Spor 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler