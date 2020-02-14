Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu ve Samiye Nuri Sevil İlkokulu için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı sonrası Manisa Valiliği'nce eğitim binalarında inceleme başlatıldı. Kentte hasar gören ve depreme dayanıksız okullar belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu Turgutlu'da eğitim verilen Cumhuriyet İlkokulu ile Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yıkılmasına karar verildi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Gazi Ortaokulu binasında, Samiye Nuri Sevil İlkokulu öğrencilerinin ise TEV Cemile Samiye Bayar İlkokulu binasında eğitim göreceği kaydedildi. Gazi ve TEV Cemile Samiye Bayar ilkokullarında, ikili eğitim yapılacağı belirtildi. Cumhuriyet Anaokulu binasının ise sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkılmayacağı öğrenildi.