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Turgutlu'da AK Parti kurucu ilçe başkanına silahlı saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin kurucu ilçe başkanı olan Ömer Baysan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

14.09.2019 11:56Turgutlu'da AK Parti kurucu ilçe başkanına silahlı saldırı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin kurucu ilçe başkanı olan Ömer Baysan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak üzerinde meydana geldi. AK Parti Turgutlu kurucu ilçe başkanı olan Ömer Baysan, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Baysan, haber verilmesi ile üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baysan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. - MANİSA

AK Parti, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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