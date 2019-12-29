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Turgutlu'da 'Azerbaycan Hemreylik Günü' kutlandı

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği üyeleri ve Turgutlu'da yaşayan Azeriler, '31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Birlik ve Beraberlik (Hemreylik) Günü'nü kutladı.

29.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:42 Turgutlu'da 'Azerbaycan Hemreylik Günü' kutlandı
Kültür Derneği üyeleri ve Turgutlu'da yaşayan Azeriler, '31 Dünya Azerbaycanlıları Birlik ve Beraberlik (Hemreylik) Günü'nü kutladı. Hemreylik Gününde Celal Bayar Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı üniversite öğrencileri de misafir edildi.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Orta Park Restoranda organize edilen yemekli kutlama programına Turgutlu ve Manisa'da yaşayan Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan sevdalıları katıldı.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği, Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Gününü, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerle Orta Park Restoranda coşkulu bir şekilde kutladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer, Hemşeri Dernekleri Platformu üyeleri Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Özduman, Karadenizliler Dernek Başkanı İbrahim Uzun, Arnavut Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Özbilen, Yörükler Derneği Başkanı Ayşe Demir, Bitlisliler Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ege Umut Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Karabörk ve Dr. Nigar Ahmedova ve Dr. Bayram Gülmamedov ve Turgutlu'daki Azerbaycan Türkü vatandaşlar katıldı.

Gecede konuşma yapan Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, herkese katıldıkları için teşekkür ederken Azerbaycanlıların Hemreylik Gününü kutladı.

Programa katılan sevilen sanatçı Aytaç da yöreye özgü müziklerle muhteşem bir programa imza attı. - MANİSA

Azerbaycan, Turgutlu, Manisa, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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