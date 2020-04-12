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Turgutlu'da bir apartman koronavirüs karantinasına alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüsten yaşamını yitiren C.K.'nın (53), yanlarında misafir olarak kaldığı 3 torununun da testleri pozitif çıktı.

12.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:00
Turgutlu'da bir apartman koronavirüs karantinasına alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüsten yaşamını yitiren C.K.'nın (53), yanlarında misafir olarak kaldığı 3 torununun da testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ailenin yaşadığı binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan C.K., geçen 4 Nisan gecesi yaşamını yitirdi. C.K.'nin misafir olarak yanlarında kaldığı torunlarından üçünün yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Bunun üzerine C.K.'nın kızının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu 3 katlı apartman, Turgutlu İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Konuyla ilgili Turgutlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak No: 39' da bulunan apartman; 12.04.2020 tarihi itibariyle koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Turgutlu, Güncel
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