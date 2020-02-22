Haberler » Güncel » Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Haber

Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

22.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:58
'nın ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. (63) ile Hüsnü (54) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Mustafa D, Hüsnü Balmumcu'yu tabanca ile vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balmumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balmumcu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili Mustafa D. ile bir kadını gözaltına aldı.
Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Balmumcu, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 19:41:23