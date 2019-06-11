Turgutlu'da çevre haftası etkinliği

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, Çevre Haftası dolayısıyla, Tema Vakfı
ve Turgutlu Belediyesi
tarafından etkinlik düzenlendi.
Irlamaz Vadisi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere "Sıfır Atık Projesi" anlatıldı.
Program çerçevesinde düzenlenen yarışmada öğrencilerin, hazırlanan atıkları birbirinden ayrıştırıp kategorilerine göre kutularına atmak için mücadele etti.
Etkinlikte öğrencilere geri dönüşümden elde edilen bez çanta, boyama kitabı, defter, tohumlu kalemleri hediye edildi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin
Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada gelecek nesillere daha güzel bir çevre emanet etmek için çabaladıklarını belirterek, "Çevremiz bize atalarımızdan miras olarak kaldı. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi daha güzel şekilde emanet etmek için çaba sarf etmeliyiz. Çocuklarımızın geleceği ile ilgili şartları daha sağlıklı bir şekilde oluşturmak için çalışmalarımıza önce eğitim kurumlarımızdan, yani çocuklarımızdan başladık." dedi.
TEMA Vakfı Turgutlu Temsilcisi Ayla Yönet de tüm canlıların temiz havaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletlerin bu yılki Dünya Çevre Günü
temasının "Hava Kirliliği" olduğunu hatırlattı.
Yönet, doğayı korumanın bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkati çekerek, "TEMA'nın eğitim çalışmalarında çocuklarımıza çevre bilincini, doğayı korumanın ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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