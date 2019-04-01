Turgutlu'da CHP 275 Oyla Seçimi Kazandı

<a class='keyword' href='/turgutlu/' title='Turgutlu'>Turgutlu</a>'da 31 Mart Yerel Seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu. Turgutlu'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cetin-akin/' title='Çetin Akın'>Çetin Akın</a>, seçimi 275 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.<br><br>31 Mart Yerel Seçimleri sonucuna göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li <a class='keyword' href='/cetin-akin/' title='Çetin Akın'>Çetin Akın</a> 36.766, Cumhur İttifakı'nın adayı <a class='keyword' href='/mhp/' title='MHP'>MHP</a>'li <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turgay-sirin/' title='Turgay Şirin'>Turgay Şirin</a> 36.491, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/buyuk-birlik-partisi/' title='Büyük Birlik Partisi'>Büyük Birlik Partisi</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/serhat-orhan/' title='Serhat Orhan'>Serhat Orhan</a> 22.891 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çetin Akın, mevcut başkan Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li <a class='keyword' href='/turgay-sirin/' title='Turgay Şirin'>Turgay Şirin</a>'i 275 oyla yendi. Resmi olmayan sonuçları göre Turgutlu'nun yeni belediye başkanı CHP'li Çetin Akın oldu. - MANİSA