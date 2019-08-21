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Turgutlu'da çöp konteynerlerine temizlik çalışması

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında çöp konteynerlerinin yerinde dezenfektesini yapmaya devam ediyor.

21.08.2019 10:32 Turgutlu'da çöp konteynerlerine temizlik çalışması
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında çöp konteynerlerinin yerinde dezenfektesini yapmaya devam ediyor.

Çevre ve halk sağlığı açısından şehrin dört bir yanında hizmet veren Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte ederek, eskilerini de yenileriyle değiştiriyor, konteynerlerin bulundukları yerleri de kireçleyerek şehre rahat bir nefes aldırıyor. Çevre ve halk sağlığının önemini belirterek, çalışmaların yıl içerisinde aralıksız devam edeceğini belirten Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Turgutlu halkının sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en önemli birimlerimiz olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gün içerisinde aşırı kullanımı olan çöp konteynerleri noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarıyla konteynerleri bulundukları alanda kireçliyor. Ayrıca yine kullanım ömrünü tamamlayan konteynerleri de yenileri ile değiştiriyoruz. Çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

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