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Turgutlu'da Cumhuriyet coşkusu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

30.10.2019 13:49
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Koza Pazarı Meydanı'ndan başlayan etkinliğe katılan yaklaşık 10 bin kişi 1 kilometre boyunca ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler Cumhuriyet çocuklarıyız. Dini bayramlarımızı olduğu gibi milli bayramlarımızı da büyük bir coşku ve kardeşlik içerisinde kutluyoruz."dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından şarkıcı Merve Özbey konser verdi.
Turgutlu'da Cumhuriyet coşkusu

Turgutlu, 29 Ekim, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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