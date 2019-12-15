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Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

15.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:53

'nın ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

Turgutlu Belediyesince altıncısı organize edilen festival, Musalar Yeniköy Mahallesi'ndeki sahada gerçekleştirildi.

Organizasyona Manisa ve çevre illerden 130 deve katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, festivale katılan deve sahipleri ile izleyicilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Güreşleri, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve deve güreşi meraklıları izledi.

Turgutlu'da deve güreşi festivali ilgi gördü

Yeniköy Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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