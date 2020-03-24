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Turgutlu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Turgutlu Belediyesi korona virüse karşı ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

24.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:56
Turgutlu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Turgutlu Belediyesi korona virüse karşı ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda pek çok nokta dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında Atatürk Mahallesi, Kervan Yolu, Erbiller Sanayi Sitesi, Fatih Sanayi Sitesi'nde dezenfekte işlemleri yapıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bankamatikler ise 2 saatte bir düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca Pazartesi Pazarı ve Peynir Pazarında da her hafta dezenfekte işlemleri sürdürülüyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan program doğrultusunda Turgutlu'nun tüm mahalle, cadde, sokak ve toplu alanlarını sürekli olarak dezenfekte etmeye de devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

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