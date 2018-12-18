Turgutlu'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde Haydar Yakut'un (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın anında evde bulunan ve vücudunda hafif yanıklar oluşan Yakut, ekiplerin çalışması sonucu evden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Yakut'un hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Manisa,Turgutlu
Kaynak: AA