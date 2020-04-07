Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turgutlu'da evlerde zumba zamanı

Turgutlu Belediyesi korona virüs tehlikesi nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara yönelik eğlenceli bir zumba videosu hazırladı.

07.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:17
Turgutlu'da evlerde zumba zamanı
Turgutlu Belediyesi korona virüs tehlikesi nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara yönelik eğlenceli bir zumba videosu hazırladı.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye 'yi de etkileyen korona virüs riskine karşı evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların hareketsiz kalmaması amacıyla hazırlanan videoda zumba eğitmeni Funda Yenmiş, evde yapılabilecek basit hareketleri eğlenceli bir şekilde gösterdi.

"Evde kalın, sağlıkla kalın"

"Hemşehrilerimize evde sağlıklı ve hareketli kalmaları için bu videoyu hazırladık" diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Evlerinde kalan vatandaşlarımızın hareketsiz kalmamaları ve spordan uzaklaşmamaları gerektiğini düşündük ve zumba videosunu hazırladık. Vatandaşlarımız bu videoya https://youtu.be/PubBjE3kW1Y linkinden ulaşabilir. Evlerimizden çıkmadığımız bu günlerde fiziksel ve psikolojik sağlığımızı korumak adına günlük basit ve yorucu olmayan egzersizleri yapmamız oldukça önemli. Bu videoyu hazırlamamıza katkı sağlayan Zumba Eğitmenimiz Funda Yenmiş'e teşekkür ediyorum. Tüm Turgutlulu hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum zorunlu olmadıkça lütfen evde kalın, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Türkiye, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Turgutlu'da evlerde zumba zamanı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı Spor
G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı
Terim’den sonra, G.Saray’a bir sevindirici haber de Albayrak’tan geldi Spor
Terim'den sonra, G.Saray'a bir sevindirici haber de Albayrak'tan geldi
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı Spor
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı
Terim’i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti Spor
Terim'i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Güneş, Erdoğan’ın startını verdiği kampanyada ilk 10’a girdi Spor
Güneş, Erdoğan'ın startını verdiği kampanyada ilk 10'a girdi
’Asist yapamıyorsun’ diyen Burak’a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun Spor
"Asist yapamıyorsun" diyen Burak'a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı Spor
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Karantinada cinsel ilişki partisi veren futbolcu, bu kez striptiz kanalında yakalandı Spor
Karantinada cinsel ilişki partisi veren futbolcu, bu kez striptiz kanalında yakalandı

Son Dakika Spor Haberleri

13:24: Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak - Spor 13:21: FTA Antalyaspor'da çalışmalar sürüyor - Spor 13:14: Altay'da Paixao imzaya yakın - Spor 13:14: Max Verstappen: Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum - Spor 13:09: Emre Kılınç: 'Teşekkürler Cristiano Ronaldo' - Spor 13:01: Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı - Spor 12:49: Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 12:32: Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Spor 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:55: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu - Spor 11:38: Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler