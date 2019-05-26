Turgutlu'da gençlik derneğinden iftar

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde Ahi Avşar Gençlik Derneği tarafından iftar düzenlendi.
Avşar Mahallesi'nde düzenlenen program mehter takımının marşlar eşliğinde mahalleyi dolaşmasıyla başladı.
Avşar Ortaokulu bahçesine kurulan iftar sofrasında ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikram edildi. Semazen, Hacivat - Karagöz, meddah, gölge oyunu, kukla gösterisi, sihirbaz gösterileri sunuldu.
Ahi Avşar Gençlik Derneği Başkanı Bekir Serhat Gürçam, derneğin 3 yıl önce gençlerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek, gençlerin toplum içinde aktif rol almasını, dürüst ve geleneklerine bağlı bir nesil yetiştirerek ülkeye katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.
Ramazan ayı birlik ve beraberliğin yanında dayanışmanın da en yoğun yaşandığı ay olduğuna dikkati çeken Gürçam, şunları söyledi:
"Halkımızın ciddi katılım sağladığı bu programımızda, hem soframızı paylaşıyoruz hem de sosyal hayatımıza bir renk katıyoruz. İftar sonrası düzenlenen etkinliklerle de geleneklerimizi mahallemizde yaşatıyoruz. Tüm bu etkinliklerdeki amacımız, gittikçe globalleşen dünya içerisinde geleneklerimizi yaşatarak insanların bir arada vakit geçirip sosyalleşmelerine katkı sağlamak. En güzel yanı da tüm bunlara lise ve üniversite çağındaki gençlerin önderlik ediyor olması."
Manisa
, Turgutlu
, Kültür Sanat
Kaynak: AA