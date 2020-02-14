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Turgutlu'da "Huzur ve Güven" uygulaması

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 110 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

14.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:50Turgutlu'da
'nın ilçesinde 110 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe genelindeki uygulama kapsamında 20 metruk bina, 30 iş yeri, 7 park kontrol edildi. Ayrıca trafik denetiminde ise 150 araç incelenirken, 1 iş yerine sigara içirmek, 2 kişiye de sigara içmekten işlem yapıldı.

Uygulamada, bin 400 kişinin sorgulaması yapılarak, yoklama kaçağı 6 kişiye tebligat yapılırken, 3 basit yaralama ile 2 dolandırıcılık suçundan yakalama kaydı bulunan şahıs ise gözaltına alındı.

Trafik uygulamasında ise 10 sürücüye toplam 7 bin 908 lira para cezası kesildi.

Turgutlu, Manisa, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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