Turgutlu'da kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı.

14.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:47
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı.
Turgutlu'dan Manisa istikametine giden 45 ACR 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.
Kaza sonrasında kimliği belirlenemeyen sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi.
Ekipler sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Turgutlu’da kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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