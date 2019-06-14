Turgutlu'da kiraz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuncer Şen (56) idaresindeki 45 KA 3159 plakalı kiraz yüklü kamyon, Turgutlu- Ödemiş
yolu Ayvacık
Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü Şen, yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yol kenarına dökülen kirazlar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.