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Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı

Turgutlu Belediyesi, kadınların yoğun talep gösterdiği pilates kurslarında kış dönemi kayıtlarına başladı.

11.10.2019 11:32Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı
Turgutlu Belediyesi, kadınların yoğun talep gösterdiği pilates kurslarında kış dönemi kayıtlarına başladı.

Turgutlu Belediyesinin sağlıklı yaşam için düzenlediği kurslar ilgi görüyor. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz döneminde düzenlenen ve kadınlar tarafından büyük ilgi gören pilates kursları için kış dönemi kayıtları da başladı. Turgutlu Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda Salı ve Perşembe günler saat 13.30 ve saat 18.00 olmak üzere iki seans halinde devam eden kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Spor

Kaynak: İHA

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