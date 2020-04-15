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Turgutlu'da kitaplar çocuk ve gençlerle buluşmaya başladı

Turgutlu Belediyesinin sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı gençlere yönelik hayata geçirdiği "Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin" projesinde kitaplar gençlerle buluşmaya başladı.

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:02
Turgutlu'da kitaplar çocuk ve gençlerle buluşmaya başladı
Turgutlu Belediyesinin sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı gençlere yönelik hayata geçirdiği "Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin" projesinde kitaplar gençlerle buluşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı tarafından tanıtılan projede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu kitap sayısı olan 4 bin kitabın Turgutlulu gençlere ulaştırılması hedefleniyor.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi sosyal hesaplarını beğeni ve takip edip iletişim bilgilerini mesaj üzerinden paylaşan gençlere hikaye kitapları, romanlar ile çocuk ve boyama kitaplarını Başkan Yardımcısı Fırat Honaz teslim etti. Başkan Yardımcısı Honaz, kitapları teslim ettiği gençlere sokağa çıkma yasağının ardından Atatürk Kültür Merkezinin satranç, spor, tiyatro kurslarına katılmaya davet de etti.

Projeyle ilgili konuşan Başkan Yardımcısı Honaz, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuk ve gençlerimizin evlerinde kaldıkları süre boyunca bilgi ve kültür hazinesi olan kitapların renkli dünyasında yaşamaları için bu projeyi hayata geçirdik. Büyük Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 57 yıllık hayatı boyunca 4 bin kitap okudu. Bizlerin ise 'Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin' projesiyle hedefimiz 4 bin çocuk ve gencimize kitaplarımızı ulaştırmak. Sokağa çıkamayan 20 yaş altı çocuk ve gençlerimizin evlerinde kaldıkları süre boyunca düşünce ve fikirlerini, düşünce ile hayal dünyalarını geliştirmelerine katkı sunmak istiyoruz. Bunun içinde tüm çocuk ve gençlerimizden kitap taleplerini bekliyoruz" dedi.

Kitap talebinde bulunmak isteyenler Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını beğenip, takibe almaları ve iletişim bilgilerini mesaj yoluyla göndermeleri gerekiyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Turgutlu, Güncel
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