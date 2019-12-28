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Turgutlu'da Kore gazisine son görev

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Enver Yeşilyurt askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

28.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:52 Turgutlu'da Kore gazisine son görev
'nın ilçesinde 89 yaşında vefat eden Gazisi Enver askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu askeri törenle Turgutlu Kervan Camisine getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt'un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafını ailesine teslim etti. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Yeşilyurt, Turgutlu, Manisa, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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