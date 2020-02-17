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Turgutlu'da leylek için belediye yuva yaptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 yıl önce cami çatısından tadilat nedeniyle kaldırılan leylek yuvası, Turgutlu Belediyesi ekiplerince yeniden yapıldı.

17.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:49
'nın ilçesinde 3 yıl önce cami çatısından tadilat nedeniyle kaldırılan leylek yuvası, Turgutlu Belediyesi ekiplerince yeniden yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'nin çatısındaki leylek yuvası, 3 yıl önceki tadilat çalışması sırasında kaldırıldı. Yuvasını bulamayan leylek, bölgedeki elektrik direğine tünedi.
Mahalle sakinlerinden Selim Buğaç, durumu Belediye Başkanı Çetin Akın'a bildirdi. Belediye ekipleri, bu yıl, leylek gelmeden yuvasını hazırlayıp caminin karşısındaki aydınlatma direğinin üzerine yerleştirdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe sakinlerinin leylek yuvası talebine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, "Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize gerekli talimatları verdim. Kısa sürede yuvayı yaparak yerine konumlandırdılar. Ayrıca hali hazırda ilçemizde bulunan 10 adet leylek yuvasının da bakımları yapıldı." diye konuştu.
Turgutlu'da leylek için belediye yuva yaptı

Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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