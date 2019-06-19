19.06.2019 18:24
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Turgutlu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Turgutlu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Kervanyolu mevkiinde H.O. (61) yönetimindeki 45 ZC 7072 plakalı motosiklet ile E.A.(52) idaresindeki 45 AAB 643 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu, motosiklet sürücüsü H.O. yaralandı. Yaralı H.O. o sırada olay yerinde bulunan CHP Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Burhan Irk tarafından şahsi aracıyla Turgutlu Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:29 Seyir halindeki tır alev aldı
19:25 Kargı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
19:22 Sinop'ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
19:22 Yolcu minibüsü ile jeep çarpıştı: 1'i ağır 13 yaralı
19:20 Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi
19:00 Devrilen traktörün sürücüsü öldü
18:57 Direksiyon başında fenalaştı elektrik direğine çarptı