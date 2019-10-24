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Turgutlu'da öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na destek

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenciler, düzenledikleri kermesin gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

24.10.2019 14:40Turgutlu'da öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na destek
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenciler, düzenledikleri kermesin gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.
İlçedeki imam hatip okullarında eğitim gören öğrenciler tarafından organize edilen kermes Orta Park Meydanı'nda kuruldu. Öğrencilerin evlerinde hazırladığı yiyecekler kurulan stantlarda satışa sunuldu.
Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, kermesten elde edilecek gelirin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.
Kermese destek sağlayan ailelere de teşekkür eden Yılmaz, "Ülkemiz güçlü bir orduya sahip ve Barış Pınarı Harekatı'nı da başarıyla icra etti. Kermesten çok yüksek miktar ortaya çıkmayabilir ama halkımızın ve okullarımızın manevi anlamda katkıları çok değerli." diye konuştu.
Dua edilmesinin ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Turgutlu, Manisa, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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