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Turgutlu'da orman yangını

Turgutlu'da orman yangınıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 30 dakikada söndürülürken, yangında çam ağaçları zarar gördü.

18.07.2019 21:49
Turgutlu'da orman yangını
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 30 dakikada söndürülürken, yangında çam ağaçları zarar gördü.
Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında kırsal Osmancık Mahallesi Çarklı mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Turgutlu Orman İşletme Şefliği ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Turgutlu Oman İşletme Şefi Engin Çar idaresindeki ekiplerin müdahalesi sonucu, vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Ormanlık alandaki çam ağaçlarının zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Turgutlu'da orman yangını
Kaynak: DHA
Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel

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