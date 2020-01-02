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Turgutlu'da otomobilde esrar ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında bir otomobil içerisinde 600 gram esrar ele geçirildi.

02.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:44 Turgutlu'da otomobilde esrar ele geçirildi
'nın İlçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında bir otomobil içerisinde 600 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Komutanlı ekipleri, yol kontrol sırasında R.Ö. (37) idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş poşet içerisinde 600 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Jandarma, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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