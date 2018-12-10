Turgutlu'da Sağlık Merkezine Hırsız Girdi

Turgutlu
'da sığınmacılara yönelik hizmet veren Bab-ı Şifa Sağlık Merkezine hırsız girdi.
Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi'ndeki sağlık merkezine, kapalı bulunduğu sırada pencereden giren kişi ya da kişiler, muayene odasında hastaların bilgilerinin kayıtlı olduğu bilgisayar ile televizyonu çaldı.
Görevli sağlık personelinin merkeze gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili polis araştırma başlattı.
Bu arada sağlık merkezi çalışanlarının, hasta kayıt işlemleninin yapıldığı bilgisayarın çalınması nedeniyle hasta bilgilerini takip etmekte zorluk yaşadığı öğrenildi.
Turgutlu Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, yaptığı açıklamada, hırsızlık olayını kınadığını belirterek, olayın sağlık hizmeti sunumuna olumsuz yansımasına engel olarak, çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.
Turgutlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:37