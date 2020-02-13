Haberler » Güncel » Turgutlu'da sahte içki operasyonu - Haber

Turgutlu'da sahte içki operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35 litre sahte içki, 5 sahte bandrol ele geçirildi.

13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00Turgutlu'da sahte içki operasyonu
'nın ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35 litre sahte içki, 5 sahte bandrol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir esnafın iş yerinde sahte alkol olduğu bilgisine ulaşarak arama yaptı.
Adreste yapılan aramada 35 litre sahte içki, 5 sahte bandrol ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli H.S. hakkında işlem yapıldı.

Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 19:00:09