Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turgutlu'da 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesi

Turgutlu Belediyesi, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlattı.

11.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:05
Turgutlu'da 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesi
Turgutlu Belediyesi, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlattı.

Turgutlu Belediyesi tarafından "Sen evde kal kitap sana gelsin" projesi hayata geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu 4 bine yakın kitap, korona virüs tedbirleri sebebiyle evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençlere belediye ekiplerince dağıtılacak. Proje hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca 4 bine yakın kitap okumuştur. Biz de evden çıkması yasaklanan 20 yaşından küçük siz gençlerimiz için 4 bin adet kitap dağıtacağız. Yapmanız gereken Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesaplarını beğenip, takibe almanız ve iletişim bilgilerinizi mesaj yoluyla göndermeniz. Ekiplerimiz sizlere kitapları ulaştıracak. Korona virüs salgını bilimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyen Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yol okumaktan, araştırmaktan ve siz gençlerimizin kendisini geliştirmesinden geçiyor. Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, tarihine yön verecek olan sizlersiniz. Ayrıca kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim 'oku' emriyle başlamaktadır. Atamızın bizden en büyük beklentisi Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmamızdır. Sevgili arkadaşlar, evde kaldığınız bu süreyi okuyarak, kendinizi geliştirerek geçirmeniz hem kendiniz hem de ülkemizin geleceği için çok değerlidir. Koronasız günlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, evde kalın" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Turgutlu'da 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle... - Haber 18:54: Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi - Haber 18:54: Samsun'da sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye para cezası verildi - Haber 18:54: Marmaraereğlisi'nde koronavirüs tedbirleri - Haber 18:48: Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin