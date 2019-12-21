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Turgutlu'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:03 Turgutlu'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Manisa'nın ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde 35 PKF 01 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Aracını terk eden sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil, olay yerine çağrılan oto kurtarma aracıyla yoldan çekildi. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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