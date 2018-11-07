Turgutlu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
Karpuz Kaldıran Parkı'nda Murat A. (29) ve H.Y. (52) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Murat A, tabancayla bağından vurularak yaralandı.
Yaralı olarak mahalledeki bir markete sığınan Murat A, 112 Acil Sağlık ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, olay şüphelisi H.A'nın yaklanması için çalışma başlattı.
Cumhuriyet Mahallesi,Manisa,Turgutlu
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:04