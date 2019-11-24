Haberler » Güncel » Turgutlu'da sünnet şöleni yapıldı - Haber

Turgutlu'da sünnet şöleni yapıldı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, Belediye tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:50Turgutlu'da sünnet şöleni yapıldı
'nın İlçesinde, Belediye tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Turgutlu'da yaşayan 100 çocuk için düzenlenen şölen, Orta Park Saat Kulesi Meydanı'nda lokma dökülmesi, mevlit okutulmasıyla başladı.
Sünnet şölenine katılanlar, Atatürk Bulvarı üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Katılımcılar 15 Temmuz Meydanı'nda davul zurna eşliğinde eğlendiler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sünnet şölenini geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Sünnet şölenine, hemşehri dernekleri üyeleri yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
18:40 Rasulayn'da patlayıcı madde ele geçirildi
18:38 İmamoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkileri yorumu
18:36 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:33 Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
24.11.2019 18:44:35