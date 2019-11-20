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Turgutlu'da tır devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde kontrolden çıkan patates yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

20.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:55
'nın İlçesinde kontrolden çıkan patates yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Okay (39) idaresindeki 45 EN 604 plakalı patates yüklü tır, Yukarıbozkır Mahallesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan iş makinesine çarpan tırın yan yatması sonucu Okay sıkıştı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Okay'ı kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı Okay, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yola saçılan patatesler, mahalle sakinleri tarafından temizlendi.
Turgutlu'da tır devrildi: 1 yaralı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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