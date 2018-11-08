Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Turgutlu
ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Salihli
yönüne giden Yıldız Tekmen
'in kullandığı 43 BG 553 plakalı kamyon, Turgutlu Ankara- İzmir
yolu üzerindeki battıçıktı içerisinde Muhammet Çetin
'in kullandığı 45 TG 987 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Muhammet Çetin (29) ve Cuma Köçer (32) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Ankara,Tekmen,Muhammet Çetin,Turgutlu
08 Kasım 2018 Perşembe 18:22