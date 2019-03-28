Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir
'den Turgutlu yönüne seyreden Şirin Fidan (62) idaresindeki 45 ZC 9805 plakalı hafif ticari araç ile Ünal Unuk (56) idaresindeki 35 DC 2729 plakalı otomobil, Çepnidere kavşağında çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Güncel
Kaynak: AA