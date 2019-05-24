Turgutlu'da üniversiteli gençler için iftar programı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi tarafından iftar etkinliği düzenlendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bahçesinde düzenlen iftar etkinliğine, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, fakülte görevlileri ve öğrenciler katıldı.
İftar etkinliğinde konuşan Kaymakam Uğur Turan, gençlerin, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirerek, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracaklarını söyledi.
Türkiye'nin mazisinin çok büyük olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:
"Geleceğimiz olan siz gençlerle iftarda buluşmak bizler için büyük onur ve gururdur. Sizler Türkiye'nin geleceği ve gururusunuz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden yetişen değerli gençlerimizle ülkemiz her zaman ilerleyecek ve gelişecektir. Bugün burada bulunan ya da bulunmayan gençlerimiz ülkemizin gurur ve övünç kaynağıdır. Sizleri seviyoruz, destekliyoruz."
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Kaynak: AA