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Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı

Turgutlu ilçesinde, 500 iş yerindeki 700 öğrenci ve ustalarına kitap hediye edildi.

12.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:44Turgutlu'da 'Usta, Çırak Okuyor' kampanyası başlatıldı
ilçesinde, 500 iş yerindeki 700 öğrenci ve ustalarına kitap hediye edildi.
Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamında "Usta, Çırak Okuyor" kampanyası başlattı.
Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlileri, 500 iş yerindeki 700 öğrenci ve onların ustalarına kitap hediye etti.
Turgutlu Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ, projenin okuma bilincinin gelişmesinde etkisinin olacağını söyledi.
Sanayi sitesi olarak kampanyaya destek verdiklerini dile getiren Tekindağ, "Faydalı bir proje olduğuna inanıyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Bir iş yerinde çırak olarak çalışan Bünyamin Karataş ise okumayı çok sevdiğini vurguladı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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